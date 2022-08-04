Политолог Нетесов опубликовал открытое письмо «Враги России» со списком звезд-предателей

Николай Нетесов в соцсетях опубликовал открытое письмо «Враги России». В личном блоге политолога появился внушительный список звезд-предателей.

В открытом письме для граждан РФ содержится большой список из знаменитостей, которые предали страну, осудив проведение СВО на Донбассе и Украине. В перечне имена и фамилии артистов, которые покинули родину, критиковали российское правительство, оскорбляли армию и обычных граждан.

Так, в реестре предателей оказались юморист Максим Галкин, актриса кино Чулпан Хаматова, музыкант Андрей Макаревич. К «Врагам России» отнесли певца Макса Покровского, Бориса Гребенщикова, Валерия Меладзе. В их числе исполнительница Земфиру и Манижа, а также ранк-поп группа Little Big и другие знаменитые личности, которые в течении многих лет являлись кумирами российской публики и зарабатывали немалые деньги на выступлениях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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