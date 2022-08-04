Активист ЛГБТ-движения в России осудил Марию Шукшину за ее нападки на музыкального критика. Дмитрий Калинин уверен, что актриса поступила неразмуно.

Гнев Шукшиной вызвала программа Сергея Соседова, который не скрывает от общественности своей нетрадиционной ориентации. Дочь писателя сказала, что подобого рода программы и их телеведущие являются заказными проектами и разрушают традиционные ценности граждан страны. Мария считает, что в России не должно быть пропаганды новой нормальности, которая чужда русскому народу. Поэтому такие шоу на законодательном уровне следует запретить.

Калинин раскритиковал актрису за ее высказывания о телепередачи. Преставитель ЛГБТ-движения напомнил о научно доказанном факте, согласно которому ориентация человека определяется сразу после его рождения и никоим образом не зависит от чьей-то прихоти.

Кроме того, молодой парень не согласен с мнением Шукшиной о том, что программа «За гранью» и подобные ей ток-шоу убивают культуру. Как полагет Калинин, русской культуре намного больше вреда приносят некоторые безграмотные артисты, тиктокеры и блогеры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей