Пригожин заявил, что выступление Вайкуле с украинским флагом является провокацией

Иосиф Пригожн прокомментировал громкий скандал с Лаймой Вайкуле. Шоумен считает, что выступление певицы в городе Паланга с украинским флагом является провокацией.

Музыкальный продюсер гневно раскритиковал эстрадную артистку за ее недавний концерт, который состоялся в минувшее воскресенье. Как сообщалось, 68-летняя латвийка во время своего выступления вынесла на сцену флаг Украины. В Сети вспыхнул громкий скандал. Такой поступок Лаймы раскритиковали многие представители российского шоу-бизнеса.

«Долгое время она придерживалась молчания. Если она вышла бы с флагом России, Украины и Латвии, можно было ее понять. А когда ты идешь с флагом одной страны —это провокация. Она знала, чем это закончится. Я считаю, это свинство», - сказал продюсер.

Иосиф Пригожин добавил, что «такие как Вайкуле также виноваты в непростой политической ситуации в мире».

Кстати, супруг исполнительницы прокомментировал эпатажный поступок жены. Андрей Латковский сказал, что таким образом знаменитая супруга поддержала «своих».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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