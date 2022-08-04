Продюсер Ашуров заявил, что Рената Литвинова сильно рискует, уезжая из России

Дмитрий Ашуров рассказал о перспективах Ренаты Литвиновой за границей. По словам известного продюсера, актриса сильно рискует, уезжая из России.

Ашуров полагает, что ради успеха за рубежом 55-летняя актриса должна полностью измениться. Как сказал продюсер, «Рената является сильным режиссером и интересным человеком», но времена поменялись и сегодняшнего зрителя трудно впечатлить.

«Она своеобразный персонаж. Загадочная личность. Однако время поменялось. Люди сильно устали от одних и тех же персонажей. Публике нужно нечто новое, поскольку все надоело».

Заслуженной артистке Ашурова бы порекомендовал попробовать себя в иных жанрах. Заграничные зрители оценили бы по-достоинству отечественную звезду.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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