Продюсер Лавров: «Ротару на свое 75-летние осталась без средств к существованию»

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Продюсер Лавров: «Ротару на свое 75-летние осталась без средств к существованию»
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Фото из открытых источников

София Ротару, предавшая Россию, осталась на свой юбилей без средств к существованию. По словам Сергея Лаврова, к 75-летию артистке не светят ни деньги, ни концерты в РФ.

Ротару, которая не поддержала спецоперацию на Украине, не может отметить свой юбилей. Артистка свое 60-летие отпраздновала на кремлевской сцене, но в этом году ситуация кардинально изменилась из-за ее политической позиции.

«Этот юбилей она отметит в кругу семьи, с родственниками или друзьми. Не будет выступлений, будт простой домашний юбилей», — уверен Лавров.

Напомним, певица, «предавшая» Россию, не выходит на связь. Где она сейчас находится, тоже неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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