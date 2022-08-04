Сергей Соседов ответил на критику Марии Шукшиной о проекте «За гранью»

Сергей Соседов резо ответил телеведущей Марии Шукшиной на критику свеого шоу. Ранее актриса нелестно высказалась в адрес программы музыкального критика.

Накануне Шукшина сказала, что передачу никто не смотрит. Актриса также заявила о заказном характере проекта Соседова и манипуляциях зрителей в корыстных целях. Соседов не смог промолчать и ответил звездной коллеге.

«Рейтинги у нее хорошие. Если мы говорим о дневной рейтинге, то даже мы перекрывали программу Гордона «Мужское/Женское», которая выходит на Первом канале. Через некоторое время они, к слову, закрылись», —резко сказал критик.

«За гранью» - это остросоциалая программа, которая рассказывает о жизни и судьбе людей, оказавшихся в непростой ситуации. Цель шоу — вернуть полноценную и счастливую жизнь ее участникам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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