«В России нет места для предателей»: Лера Фрост высказалась о поступке Лаймы Вайкуле

Лера Фрост заявила о том, что совсем скоро россияне забудут певицу Лайму Вайкуле, которая вовремя сорвала со своего лица маску. Журналистка потребовала, чтобы артистам-предателям навсегда закрыли дорогу в РФ.

Также блогерша посоветовала Лайме потратить деньги, которые она заработала в России, на лечение рака груди, которым страдает артистка.

Фрост считает, что некоторые знаменитости после начала спецоперации показали свое истинное лицо.

«Я надеюсь, что Россия для них закрылась навсегда. Здесь нет места для предателей. Те деньги, которые Вайкуле заработала в РФ, пускай потратит на лечение. Насколько мне известно, у нее онкология, и они пригодятся ей», —сказала Фрост.

Журналистка уверена, что вскоре страна станет светлее без таких артистов. Она поблагодарила звезд, которые навсегда сбежали из России, поскольку они недостоины внимания граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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