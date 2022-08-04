Захар Прилепин заявил о съемках нового проекта шоумена Ивана Урганта в Останкино

Иван Ургант приступил к работе над новой программой. Как написал в Telegram-канале Захар Прилепин, скорее всего речь идет о Ютуб-проекте.

«Поговаривают, позавчера в коридорах Останкино Ургант записывал подводки к своей новой программе. Ютуб-проект, наверное», — проинформировал писатель.

Прилепин добавил, что об этом ему «просто рассказали».

«У Корсы звание Героя России, а у Ивана новый проект. Меня иногда спрашивают: а что теперь сдохнуть нам всем из-за твоего Донбасса? Конечно нет. Пускай все живут, но иногда подташнивает все равно», — добавил публицист.

Напомним, ведущий покинул Россию после заявления о проведении Россией специальной военной операции. Шоу «Вечерний Ургант» было снято с эфира Первого канала. Позже шоумен заявлял, что вместе с семьей уезжал в отпуск.

А вчера пришла весть об опальном телеведущем. Тигран Кеосаян проговорился, что юморист пытается опять начать работать.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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