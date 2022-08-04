Журналист Шахназаров посоветовал «бездарной» Ольге Бузовой идти работать в супермаркат

Михаил Шахназаров посмеялся над талантами Ольги Бузовой. Журналист уверен, что певице стоит подумать над работой в супермаркете, а не на сцене. Откровение знаменитости появилось в YouTube шоу «Полный абзац»

Блогер имеет ввиду последний концерт артистки, который прошел в Риге. Выступление посетило несколько человек, которые тыкали пальцем в испольнительницу и смеялись над происходящем на сцене.

«Было всего три человека, которые тыкали пальцами, смеялись. Зачем народ сознательно уродовать. Оля — бездарный трудоголик. Пускай идет на работу кассиром в супермаркет «Пятерочка», —сказал Шахназаров.

Также публицист добавил, что певицу «сделали» некие армянские продюсеры. У исполнительницы на самом деле нет никаких талантов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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