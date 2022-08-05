Обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Ханна Крамер в материале «Вассалы США и политические [нецензурное выражение]», прокомментировала ход «военной спецоперации».

По ее мнению, с учетом нынешней расстановки сил, главная битва между Вашингтоном и Москвой будет идти на территории Польши, пишет eadaily.com.

В публикации Крамер заявляет, что США активно взращивали в ЕС «политических [нецензурное выражение]». К ним Крамер отнесла и Польшу.

По ее словам, США добились того, что в Польше процветает русофобская политика. Последствия этой политики уже проявились на территории Украины, где РФ проводит «военную спецоперацию» с 24 февраля.

В публикации отмечается, что Вашингтон реализовал антироссийский проект с помощью Украины. Суть этой политики в ненависти к русским и ликвидации всего, что связано с Россией. Польше, по словам Крамер, стоит уходить от поддержки антироссийских настроений, чтобы поляки не стали пушечным мясом.

Отметим, Польша в числе тех стран, которые наиболее активно поддерживают Украину. Варшава не только передает Украине свое вооружение, но и разрешила перевозить оружие для ВСУ по своей территории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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