Российские ЧВК ворвались в позиционный район развертывания ВСУ РСЗО HIMARS

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Российские ЧВК ворвались в позиционный район развертывания ВСУ РСЗО HIMARS
Украина
Фото из открытых источников

На окраинах Бахмута идут бои недалеко от позиционного района развертывания американских РСЗО Himars. Об этом пишут телеграм-каналы, близкие к российским ЧВК, передает Авиа.про.

Прорваться на окраины Бахмута удалось подразделениям ЧВК, отмечается в этих сообщениях. Указано также и то, что они продвигаются вдоль улицы Патриса Лумумбы.

По данным телеграм-канала «Grey Zone», бойцы ЧВК уже приближаются к районам развертывания РСЗО Himars, которые наносили в последние недели удары по тыловым объекта ВС РФ, в том числе и в районе Донецка.

«Телеграм»-канал «Рыбарь» опубликовал карту, на которой нанесены позиции РСЗО Himars. Судя по ним, действительно бойцы ЧВК выходят на места дислоцирования американского вооружения.

При этом стоит учитывать, что одним из главных преимущество РСЗО Himars является их высокая мобильность. Эти установки могу покидать свои позиции за считанные минуты после нанесения удара.

Хотя Минобороны РФ заявлял об уничтожении 6 РСЗО Himars, в Пентагоне эту информацию опровергают. Американцы заявляют, что ни одну из установок Himars ВСУ не потеряли и продолжают максимально эффективно использовать их для ударов по войскам РФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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