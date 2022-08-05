Пугачева заказала в Израиль гипербарическую барокамеру за 3 миллиона рублей

Примадонна в Латвии активно занимется своим здоровьям. Несколько месяцев назад Алла Пугачева неожиданно купила гипербарическую барокамеру за 3 миллиона рублей. Доставку в Израиль певица также оплатила, пишет Стархит.

Однако артистка не смогла встретить груз в аэропорту, так как потребовалось дополнительное соглашение между обеими сторонами. Затем Алла Борисовна перебралась в Латвию. Поскольку «заказчиком» в договоре указана Пугачева, барокамеру она лично должна забрать.

К слову, непосредственно в Израиле супруга Галкина не приобрела медицинское оборудование, потому что хотела сэкономить. В других странах барокамера стоит минимум дороже в два-три раза, да и предлагается покупателям без русского языка и поддержки.

Возможно, уже в сентябре Пугачева заберет свою покупку, так как к началу учебного года планирует с детьми вернутся в Россию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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