«Дали друг другу свободу»: Журналист Иващенко рассказал правду о браке Кудрявцевой и Макарова

Журналист Георгий Иващенко рассказал правду о браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Оказывается, телеведущая и хоккеист предпочитают отдыхать отдельно друг от друга.

У звездной пары, как и стоило ожидать, разные интересы. Лера Кудрявцева - яркая представительница шоу-бизнеса, а Игорь Макаров - известный спортсмен. Поэтому на досуге паре не очень интересно находиться друг с другом. Чтобы сохранить брак, супруги нашли выход из ситуации.

Иващенко сообщил, что для сохранения супружеских узов влюбленные дали друг другу свободу в плане отдыха. Именно отдельный отдых помогает отвлечься от суеты, «перезагрузить» отношения. Возвращаясь домой, Лера и Игорь смотрят друг на друга свежим взглядом, что в итоге позволяет сохранить хорошие отношения.

«Они, видимо, друг другу дали свободу в этом плане. Такой формат помогает им сохранить брак», — сказал журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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