Евгений Пригожин: "Если мальчик безобразничает, в русской тюрьме его через наказание делают мужчиной, а у пиндосов – женщиной"

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Евгений Пригожин: "Если мальчик безобразничает, в русской тюрьме его через наказание делают мужчиной, а у пиндосов – женщиной"
В России
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о слухах про вербовку заключенных колоний в «ЧВК Вагнера» для участия в спецоперации ВС РФ на Украине. 

Журналисты издания «Верстка» обратились к Пригожину и попросили его прокомментировать информацию о якобы его поездках в колонии с целью завербовать осужденных для участия в боевых действиях. Бизнесмен с иронией ответил на этот вопрос, рассказав про отличие российских и западных колоний. 

«Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает — через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов — сделать из него женщину», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Пригожин лично посещал колонии в Ярославской, Новгородской и Рязанской областях, чтобы предложить им вступить в «ЧВК Вагнер».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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