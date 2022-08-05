Филипп Киркоров пожаловался, что за свой успех платит высокую цену

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Филипп Киркоров пожаловался, что за свой успех платит высокую цену
Знаменитости
Фото из открытых источников

Филипп Киркоров пожаловался поклонникам на навалившиеся проблемы. Артист дал понять, что даже у знаменитостей жизнь не легкая. 

Поп-король снова собирает полные залы, но это только одна сторона медали. За свой успех Филипп платит высокую цену.

Киркоров сообщил, что для поклонников он на многое готов пойти, но зрители и не подозревают, что творится на самом деле за кулисами.

"Это не шоу, за кулисами жизнь. Порой там происходят страсти похлеще, чем на самой сцене. Выступления рекордные в этом году! Было очень жарко, сложно, шумно, как я и люблю!", - сказал артист.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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