Владимир Гундаров спрогнозировал, долго ли Владимир Зеленский сможет удерживать власть на Украине. По мненю военного эксперта, пока сохраняется управляемость армией и страной в целом, помощь Украине будет поступать на регулярной основе.

Военкор считает, что Запад будет помогать Украине бороться с Российской Федерацией до полного краха киевского режима.

«Даже если от всей територии Украины у Владимира Зеленского останется только один лишь Киев и Киевская область, но пока сохраняется управляемость армией и страной, военная помощь со стороны Запада будет непрерывно поступать. Главой задачей западных лидеров является обеспечение помощи режиму Владимира Зеленского для активной борьбы с Россией. Пока данный киевский режим может бороться, поддержка и дальше будет поступать. Только после наступления окончательного и безповоротного краха такой власти, сотрудничество прекратится» , - считает эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей