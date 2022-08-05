В эфире канала «78» эксперты обратили внимание на медийное продвижение проекта комплексного развития территорий Петербурга. Разъясняя горожанам суть
В Петербурге предложили сделать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру по аналогии с Москвой. Инициатива с соответствующим запросом была
Пентагон опроверг заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS в ходе проведения спецоперации на Украине, пишет Reuters. В
Губернатор Петербурга Александр Беглов издавна заводил дружбу с сомнительными личностями. Одной из них стал Михаил Креймер, который, по данным СМИ,
В ночь с третьего на четвертое августа Вооруженные силы Украины снова ударили по Антоновскому железнодорожному мосту в Херсоне. Об этом сказано в
Обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Ханна Крамер в материале «Вассалы США и политические [нецензурное выражение]», прокомментировала
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