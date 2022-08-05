Зрители комедийного сериала «Сваты» возмутились из-за его перевода на украинский язык

Вокруг сериала «Сваты» происходит немало скандалов на фоне проведения на Украине спецоперации. Некоторые актеры между собой переругались из-за неприятия гражданской позиции друг друга. На этот раз зрители комедийной киноленты разозлились по поводу ее перевода на украинский язык.

Началось все еще в минувшем году. Продюсеры телеканала «1+1» решили выпустить в эфир свою украинскую версию сериала. Но зрители не смогли принять такие изменения. После этого ленте вернули язык оригинала и поклонники смогли снова услышать знакомые и любимые голоса Добронравова, Кравченко, Артемьевой.

Украинизация популярного сериала возмутила граждан. Телезрители поделились своим мнением насчет перевода многосерийного фильма на украинский язык.

«Это ужас! Сериал был построен на интонациях и голосах актеров, а вы все испортили», - написали комментаторы.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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