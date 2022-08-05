Лоза объяснил, почему оскандалившийся Киркоров возглавил рейтинг лучших российских артистов

Филипп Киркоров недавно возглавил рейтинг лучших российских артистов. Юрий Лоза объяснил, почему король эстрады, несмотря на скандалы, занял высшую строчку в списке.

По мнению музыканта, данный рейтинг не является объективным, а места в списке лидеров мнений должны быть расположены иначе. Лоза отмечает, что оскандалившийся Киркоров возглавил список лучших артистов РФ только благодаря тому, что его песни постоянно крутят на ТВ и радио, и таким образом создают видимость его значимости в стране.

«Если с утра до вечера крутить композиции Филиппа, слушатели скажут, что он — самый значимый», — уверен поэт-песенник.

Автор-исполнитель также говорит, что подобного рода рейтинги должны формироваться профессионалами. Напоминаем, что согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», лидером рейтинга является Филипп Киркоров. На вторую строчку попала Ольга Бузова, а на третьем месте оказался Олег Газманов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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