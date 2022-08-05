NYT: В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле из-за отсутствия жилья

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NYT: В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле из-за отсутствия жилья
Политика
Фото из открытых источников

В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле. Из-за отсутсвия жилья украинцы вынуждены жить в палатках и грузовых контейнерах под открытым небом. Об этом пишет газета The New York Times.

Украинские беженцы часто сталкиваются на дорогую квартплату и нехватку рабочих мест в европейских странах. Несмотря на социальную помощь, в европе катстрофически не хватает жилых помещений, а арендная плата растет.

В связи с этим в Эстонии почти 2000 тысячи людей поселились на пароме «Isabelle». Сперва правительсвто попыталось обустроить жилье в школах, отелях и стадионах. Но вскоре оказалось, что мест все равно не хватит, поэтому жителей Украины поселили в грузовые контейнеры, в палатки и на корабли. Как сообщает NYT, более 1900 беженцев занимают 664 каюты на пароме. В комнате живут по 2-3 человека.

При этом газета пишет и о положительных моментов пребывания на корабле в Эстонии. Речь идет о вкусной еде и хорошем социальном обеспечении женщин с детьми, которые получают от властей страны порядка €400 в месяц.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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