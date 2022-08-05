Писатель Захар Прилепин предложил Ивану Урганту посетить Донбасс

Писатель Захар Прилепин призвал Ивана Урганта посетить Донбасс. По словам общественного и политическго деятеля, шоумену будет полезно увидеть жетелей зоны СВО.

Прилепин решил таким образом ответить комику на его высмеивание заседания рабочей группы ГРАДа.

"Ургант активно рекламирует мои книги, а мои близкие рекламируют Урганта. У нас завязываются такие вот отношения с ним! С 2014 года он меня не зовет свое шоу. Да и шоу нет у него теперь. А могло быть все по-другому. Мы бы поехали в Изюм, там очень хорошо, малолюдно, эмоционально насыщенно. Я подарю тебе книгу, а ты подаришь несколько своих каламбуров тем, кто их оценит. У них отменное чувство юмора, иначе они бы не смоли выжить. Если тебе там будет не до смеха, тебя обязательно развеселят", — пишет Захар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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