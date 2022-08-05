Политолог Баунов: Пугачева достаточно ясно показала свое отношение к происходящему на Украине

Алла Пугачева, которая в марте покинула РФ, до сих пор хранит молчание касательно освободительной спецоперации. Политолог Александр Баунов утверждает, что артистка давно показала свое отношение к происходящему на Украине.

Политолог стал очередным гостем блогера Юрия Дудя на YouTube. Баунов, говоря о поведении Примадонны, заявил о ясности в выбранной позиции.

«Отъезд – уже достаточно ясное отношение, как и достаточно ясные слова Галкина, которые невозможно взять назад, оспорить либо смешать с интерпретациями», — сказал журналист.

При этом эксперт отметил, что все близкие и друзья исполнительницы хита «Миллион алых роз» уже обозначили свою позицию. Кроме звездного мужа, которого за громкие заявления прозвали предателем, наделала шуму близкая подруга Пугачевой Лайма Вайкуле, выйдя на сцену с флагом Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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