Рустам Солнцев объяснил поступок трогающего свое достоинство на публике Филиппа Киркорова

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Рустам Солнцев объяснил поступок трогающего свое достоинство на публике Филиппа Киркорова
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Фото из открытых источников

Рустам Солнцев объяснил, почему Киркоров постоянно шокирует публику своим дурацким поведением. По словам шоумена, это происходит из-за плохого вкуса певца и его размазанной личности.

Поведение трогающего свое достоинство Филиппа на глазах у публики возмущает и удивляет. Киркоров продолжает поражать россиян своими эпатажными выходками. Не так давно на сцене танцовщица артиста положила свою руку ему прямо на гениталии.

Такой поступок певца прокомментировал Рустам Солнцев. Он заявил, что поп-король ведет себя так, потому что у него совершенно нет вкуса.

"Это плохой вкус, который усугубляется тем, что он перевыходом к зрителю чем-то расширяется, расширяет сознание. Я вижу на видео сильно размазанную личность. Он хорошо знает, что я имею ввиду", - заиинтриговал шоумен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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