Илон Маск предложил амнистировать американских наркоторговцев

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Илон Маск предложил амнистировать американских наркоторговцев
Политика / В Мире
Фото из открытых источников

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX выступил с предложением открыть двери тюрем и выпустить на свободу всех преступников, осуждённых за распространение наркотиков. Таким заявлением Маск отреагировал на стремление президента США во что бы то ни стало вернуть из России на родину американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую за контрабанду запрещённых веществ.
Напомним, за совершённое преступление спортсменка была приговорена Химкинским судом к девяти годам колонии общего режима, а также к штрафу в один миллион рублей.
Как отмечает РИА «ФАН», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затрагивал тему возможного помилования гражданки Соединённых Штатов. С его слов, в действующем законодательстве прописаны все соответствующие вопросы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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