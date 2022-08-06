Яна Поплавская чуть не умерла из-за таблеток для похудения

Яна Поплавская оказалась на грани жизни и смерти в погоне за идеальной фигурой. Актриса едва не умерла из-за средств для похудения.

Яна всегда стремилась похудеть. После вторых родов Поплавская решила принять таблетки для снижения веса. Сперва от средств был хороший результат, но вскоре они чуть довели актрису до смерти.

Телеведущей стало очень плохо, поэтому ее экстренно госпитализировали в больницу. Поплавская чувствовала себя отвратительно и долгое время лежала под капельницами.

"Мне было очень тяжело, тряслись ноги и руки. Ночью я не смогда дойти до туалета. Муж решил позвать врача. Доктор померял давление и вызвал скорую. Я была напугана, что все узнают о таблетках. Затем были капельницы, но судороги дальше продолжались. Когда мне стало совсем плохо, я попросила супруга привести мне детей, так как понимала, что все критично", —рассказал актриса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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