Актриса Лариса Бравицкая назвала Ивана Урганта жалким подобием отца

Лариса Бравицкая назвала Ивана Урганта жалким подобием своего отца. Актриса заявила об полном отсутствии таланта у телеведущего.

Бравицкая решила высказать свое мнение о том, что Ургант готовит новый проект. Как полагает артистка, ведущий телепередачи «Вечерний Ургант» уже не вернется на Первый канал. Поэтому опальному шоумену остается только вести собственное шоу на YouTube. Бравицкая заявила, что в семье Урганта по-настоящему талантливым можно назвать только отца Ивана – Андрея Львовича.

«Ваня – это на самом деле жалкое подобие свое отца. Помню Андрея Львовича в театре «Четвертая стена». Ему просто не повезло, как многим из нас. Все попали в разлом 90-х годов, тогда в тартарары полетела вся страна, все производство, все профессии, включая актерские», – заключила актриса.

Напомним, Иван Ургант на днях высмеял предложение депутатов проверить его на уплату анлогов и уволить с федерального канала. Шоумен иронично обратился к депутату Дмитрию Кузнецову, предложив гимном группы ГРАД сделать песню «Фантазер».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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