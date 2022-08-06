Игорь Николаев оказался в объятиях Кристины Орбакайте после слухов о разводе с Проскуряковой

Игорь Николаев оказался в объятиях Кристины Орбакайте, и произошло это на фоне слухов о разводе с супругой Юлией Проскуряковой.

Российский композитор неоднократно говорил о том, что он обрел счастье в браке с Проскуряковой. Но в СМИ не так давно заговорили о разладе в семье 62-летнего музыканта и 39-летней певицы. Поговаривали даже о разводе Игоря и Юлии. Но эти сплетни, к счастью, не подтвердились.

Игорь Николаев напомнил свои поклонникам, что принял участие в съемках финала музыкально-развлекательной телевизионной программы «Две звезды». Композитор, который позировал перед камерами, стоит в компании своих звездных коллег, среди которых была Кристина Орбакайте. Исполнительница нежно приобняла за плечо Николаева.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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