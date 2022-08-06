Эвелина Бледанс выступила против конфискации имущества Пугачевой, Урганта и Хаматовой

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Эвелина Бледанс выступила против конфискации имущества Пугачевой, Урганта и Хаматовой
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Фото из открытых источников

Эвелина Бледанс выступила против конфискации собственности тех знаменитостей, которые решились на отъезд из России. Актриса не поддерживает предложение депутата ГД Ивана Сухарева отобрать недвижимость у Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, Чулпан Хаматовой и Ивана Урганта.

Эвелина считает, что туристические поездки не должны преподноситься как предательство родины, ведь многие звезды шоу-бизнеса уехали за рубеж в отпуск, а не эмигрировали из страны.

По заявлению возмущенной актрисы, Пугачева, к примеру, отправилась на каникулы с детками, а в сентябре вернется снова домой. Никто из вышеуказанных артистов не закладывает мины и не совершает каких-либо других предательських поступков, которые попадают под уголовное преследование, поэтому необходимости принимать такие решения у властей нет. В этом уверена Бледанс.

Напомним, Пугачева и Галкин сначала улетели в Израиль, потом перебрались в Юрмалу. Звезды эстрады якобы, по слухам, вскоре планировали эмигрировать в Америку. В ГД предложили проверить семью юмориста и артистки на уплату налогов, и принять необходимые санкции, включая конфискацию имущества.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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