Наталья Подольская сделала неожиданное признание о Владимире Преснякове. Оказывается, музыкант не спешил вести возлюбленну под венец, и целых 5 лет решался на этот шаг.

Роман Подольськой и Преснякова начался в далеком 2005 году. Наталья с одного взгляда поняла, что это ее будущий муж. А вот Владимир все никак не решался сделать серьезный шаг, поскольку еще состоял в официальном браке с Еленой Ленской. Это не устраивало исполнительницу и она прервала с ним общение.

«Овощ зрел целых 5 лет. 5 лет он меня матросил, кошмар. Сперва мы встречались, но вскоре я его бросила, поскольку не хотела в 23 года быть разлучницей», — призналась Подольськая.

Отношения возобновились через полгода. Влюбленные стали вместе появляться на различных мероприятиях. Спустя 5 лет пара пришла в загс, а позже и обвенчалась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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