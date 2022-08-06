Обнародованы секреты о съемках шоу «Модный приговор», которые скрывались от зрителей

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Обнародованы секреты о съемках шоу «Модный приговор», которые скрывались от зрителей
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Фото из открытых источников

В Сети раскрыли главные секреты «Модного приговора». Обнародованнные факты тщательно скрывались от зрителей. На самом деле все так, как мы видим с экранов телевизоров. Превоплощения участниц не дается им полностью бесплатно.

По словам одной из героинь, во время съемок все девушки проходят три круга ада. Зрителям интересно наблюдать за нестандартными историями, поэтому продюсеры частенько додумывают какие-то детали. Живут женщины не так необычно, как это подают в шоу.

Также некоторые участницы после съемок «Модного приговора», которые длятся 12 часов, признавались, что их заставляли «выбирать» тот или иной дурацкий наряд, хотя они бы такой выбор самостоятельно никогда не сделали.

Кроме того, хотя выбранные наряды бесплатно отдают героине, такой «презент» является доходом, поэтому необходимо заплатить 13% налога, то есть «даром» одежду никто не дает.

Телепередача о стиле и моде «Модный приговор» выходит на «Первом канале» с 2007 года. Судьей шоу является историк моды Александр Васильев, линию обвинения представляет икона стиля Эвелина Хромченко, а на защиту встала Надежда Бабкина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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