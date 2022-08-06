Певец Арсений Бородин бедствует из-за запрета концертов в странах Европы

Арсений Бородин пострадал от запрета концертов в Европе. Певец бедствует из-за невозможности выступать за рубежом. Для исполнителя, который регулярно работал на иностранных площадках, это стало настоящим ударом.

Бородин, который являлся финалистом проекта «Фабрика звезд», очень тяжело переживает отмену виз в страны Еврозоюза. Нечто похожее у певца было во время пандемии.

Несмотря на финансовые трудности, музыкант верить в светлое будущее. Но при этом признается, что он еле сводит концы с концами, так как его прибыль не покрывает убытки.

«Очень тяжело, очень дорого, я вынужден переплачивать за пересадки, за непонятные мне сборы. Какой-то дурдом, всеобщая истерия. Похоже, мир сходит с ума», - признался Арсений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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