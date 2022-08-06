Приходько обозвала «мразью» бывшую подругу Гагарину за поддержку СВО

Анастасия Приходько, которая критикует Россию с 2014 году, добралась до шоу-бизнеса. Певица раскритиковала Полину Гагарину за поддержку СВО на Украин, которая является ее бывшей подругой, и назвала «мразью».

Приходько злится на украинских знаменитостей за бездействие, а на российских звезд - за поддержку спецоперации. На свою экс-подругу по «Фабрике звезд» Настя обрушилась с претензиями. Недавнее выступление известной блондинки на концерте «Россия вперед!» привело в ярость украинскую исполнительницу.

«Увидела концерт. Какой мразью она была, такой и осталась. Что изменилось? Все эти падлы приезжали сюда до войны и говорили: "У вас так хорошо!". Но при этом жили с ненавистью. Когда сказали им: Мои верные псы, рвите!, они тут-же побежали, чтобы скопившуюся ненависть выплеснуть. Не хорошего москаля и точка», - засказала Приходько.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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