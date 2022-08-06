Продюсер Ашуров рассказал о незавидном будущем певицы Светланы Лободы

Светлана Лобода решила покинуть Россию, тем самым вызвала шквал критики и стала никому не нужна ни в своей стране, ни за рубежом. О незавидном будущем певицы порассуждал Дмитрий Ашуров.

По мнению продюсера, впереди у украинской исполнительницы непростые времена. Сейчас Лободу не хотят слушать ни в Росси, ни на родине. В связи с этим артистка вынуждена искать новые горизонты. Все, что Светлана может сделать сегодня, это искать популярности за границей, как и опальный юморист Максим Галкин.

В РФ Лободе путь навсегда закрыт, на Украине она не блещит популярностью. Единственный возможный вариант - гастроли в Европе. Однако и на Запада певица мало кому нужна.

«Может петь для русскоязычной публики, хотя, уверен, что со временем на корпоративчиках будет выступать за две-пять тысяч долларов максимум», — сказал Ашуров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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