Российские звезды начали возобновлять концертную деятельность за рубежом

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Российские звезды начали возобновлять концертную деятельность за рубежом
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Фото из открытых источников

Ряд российских везд начали возобновлять свою концертную деятельность за рубежом.

Так, оперная дива Анна Нетребко после застоя в концертной деятельности вновь начала выходить на мировые площадки. Кроме того, состоялось выступление пианиста Михаила Плетнева в Германии.

Дебют на итальянской сцене прошел у оперной певицы Василисы Бержанской. В будущем на гастроли отправится Заслуженный артист Ильдар Абдразаков. Певица Анна Денисова, дирижер Теодор Курентзис и Ольга Перетятько также вскоре выступят перед  своими поклонниками за рубежом.

Стоит сказать, что большая часть звезд долгое время работает за границей. Некоторые из артистов там проживают. Однако многих знаменитостей из российского шоу-бизнеса зарубежные зрители по-прежнему не желают видеть.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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