Сергей Пускепалис рассказал, как семья относится к его помощи бойцам Донбасса

Сергей Пускепалис рассказал о том, как его семья относится к помощи Донбассу. По словам заслуженного артиста России, жена и сын поддерживают его стремление помочь как жителям ДНР, так и бойцам.

Недавно звезда фильмов передал очередную гуманитарную помощь военным 109-го батальона, где сейчас находится его друг Деян Берич, сербский писатель.

До этого Пускепалис отдал другу личный автомобиль, а ребятам, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, предложил свой гонорар, полученный на Забайкальском фестивале.

К слову, Сергей бывает на Донбассе последние шесть лет. Он активно занимается вопросами гуманитарной и специальной помощи. Родные к миссии артиста относятся замечательно.

«Мы с ними на одной волне. Семья меня понимает и поддерживает. Это лишь малая часть того, что можно отдать, это необходимо осмыслить», - признается режиссер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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