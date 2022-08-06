Сергей Соседов предложил отдать хиты Шатунова молодым артистам: «Кто-то лучше споет»

Сергей Соседов предложил отдать на перепевку песни группы «Ласковый май». Музыкальный критик, который поддержал идею передать хиты Шатунова молодым артистам, считает, что «кто-то лучше их споет».

Соседов выступил за инициативу дать композициям покойного артиста вторую жизнь, несмотря на решительные заяления концертного директора Шатунова. Аркадий Кудряшов неоднократно заявлял, что песенные творения Юры его близкие никогда и никому не отдадут на перепевку. Шатунов, оказывается, был категорически против этого, поэтому родные решили выполнить такую просьбу.

«Почему бы и нет, почему не перепеть милые песни? Сейчас такие песни уже не пишут, они являются знаком того времени. Нынче на эстраде нету мелодии, нечего теперь петь, одни непонятные звуки, невнятные. Может, кто-то лучше их споет, чем Юра», —произнес музыкальный критик.

Соседов отметил, что хиты легендарной группы подойдут молодым музыкантам или еще неизвестным исполнителям. А вот популярным в России артистам их лучше не петь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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