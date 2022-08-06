Стало известно имя самого неожиданного гостя на свадьбе Галкина и Пугачевой

Стало известно имя самого неожиданного гостя на свадьбе Масима Галкина и Аллы Пугачевой. Им, как ни странно, оказался экс-супруг Народной артистки Филипп Киркоров.

Примадонна и юморист поженились в 2011 году. Связали себя узами брака знаменитости через 10 лет после первого знакомства. Алла Борисовна развелась с Филиппом Киркоровым, и была полностью готова к новым отношениям с комиком, который ее младше на целых 28 лет.

Свадьбу звездная пара отпраздновала в роскошном ресторане Москвы. Посторонним вход был запрещен, а заведение тщательно охранялось. Изнутри окна ресторана оклеели фольгой от назойливого внимания папарацци.

Но самым быльшим сюрпризом для молодоженов стал вызит неожиданного гостя - бывшего мужа артистки. Накануне праздника Филипп Бедросович отдыхал в Майами, поэтому не получил приглашения на бракосочетание. Но, судя по всему, пропустить такое событие поп-король эстрады не мог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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