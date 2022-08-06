В «Городе перемен» напомнили, почему закон о КРТ противоречит интересам петербуржцев

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В «Городе перемен» напомнили, почему закон о КРТ противоречит интересам петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото: vk.com/gorodperemen_spb

«Город перемен» обратил внимание наситуацию с так называемым законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в Петербурге. Активисты убеждены — в текущем виде документ непонятен для многих петербуржцев. Более того, несмотря на приближающиеся сроки реализации постановления, люди все еще не готовы покидать свои обжитые дома и кварталы.
Напомним, под действие закона о КРТ попадают панельные дома, построенные в период с 1957 по 1970 год. Все соответствующие решения будет принимать возглавляемая Александром Бегловым администрация. Муниципальные депутаты, граждане и экспертное сообщество критикуют этот элемент градостроительной политики, считая, что предложенные на «замену» привычному жилью квартиры окажутся на городских окраинах.

«Закон, лишающий дома. Почти миллион петербуржцев могут попасть в сложную ситуацию, при которой на законных основаниях им предложат покинуть собственное жилище. «КРТ» или программа «Комплексного Развития Территории» по задаче губернатора способствует тому, что вас могут переселить из центра на окраину», — допустили в «Городе перемен».

Активисты напомнили, что закон КРТ принимался «в спешке» по запросу Беглова, в связи с чем содержит в себе колоссальное количество недоработок. Опросив жителей нескольких районов города, они также пришли к выводу, что люди не готовы к «реновации» и не желают покидать обжитые квартиры.

«Все, что публикуют представители власти о КРТ, внятных ответов горожанам не дает. То есть, любая «хрущевка» из 60-х, потенциально попадает под снос. Как будут компенсировать потерянные метры — то же непонятно. Городские власти уже напугали людей, а масштаб беды еще неизвестен», — считают представители движения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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