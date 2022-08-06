Ведущая Первого канала Екатерина Андреева покинула Россию

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Ведущая Первого канала Екатерина Андреева покинула Россию
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Фото из открытых источников

Екатерина Андреева уехала из России. Судя по всему, ведущая Первого канала отправилась на отдых за границу.

Поклонники знаменитой российской телеведущей уличили ее в том, что сейсчас она находится не на территории Российской Федерации.  В своей соцсети звезда Первого канала сделала признание, что в настоящее время гуляет по улицам другой страны. Андреева заявила, что ей очень понравилось осматривать различные достопримечательности. Екатерина узнала много нового для себя о чужой культуре, чему очень рада.

«Такие красивые дома, видимо, сохранились еще со времен Османской империи! Там сейчас в них расположены маленькие красивые магазинчики, интересные кафешечки. Здесь очень красиво и аутентично», — рассказала ведущая, опубликовав видеозапись.

60-летняя Екатерина Андреева, лицо Первого канала, является диктором новостей в программе «Время» в течении долгих лет. Бессменная ведущая новостей живет в доме на Рублевке, но очень много путешествует. Екатерина часто совершает поездки за границу. В ее микроблоге можно найти много фото из разных интересных мест.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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