Владимира Винокура, убитого горем, нашли на кладбище

Владимир Винокур поделился сегодня со своими подписчиками очередной новостью. 74-летний юморист, убитый горем, опубликовал видео из кладбища.

Поникший Винокур в новом видеоролике говорил грустным голосом. Оказывается, сегодня прославленный юморист почтил память своей матери, которая много лет назад ушла в мир иной. На момент смерти женщине исполнилось 97 лет. Артист мечтал справить маме столетний юбилей, однако, к сожалению, не сложилось. Анна Юльевна Винокур скончалась 06.08.2018.

«Сегодня день памяти моей мамы! Люблю и всегда помню!», — признался артист эстрады.

Владимир Натанович, между прочим, регулярно ездит на кладбище, где ухаживает за могилой самого родного человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей