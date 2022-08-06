Захар Прилепин поставил на место Ксению Собчак после сравнения Урганта с Зощенко

Российский писатель Захар Прилепин поставил на место скандальную Ксению Собчак, которая сравнила телеведущего Ивана Урганта с известным сценаристом, драматургом и переводчиком Михаилом Зощенко.

По мнению писателя, то, что Ургант стал современным Зощенко, звучит несколько комично. Прилепит сказал, что если перечитать список достижений Зощенко, найти в чем-либо таинственное сходство с Ургантом у телеведущей не получится.

«Чтобы равняться с Михаилом Зощенко, нужно для начала хотя бы жить, как Зощенко. Его качество текстов и тексты Урганта, по всей видимости, сравнивать я бы не рискнул. Поэтому будьте здоровы, читайте поменьше статей в либеральных изданиях “про Сталина”. Ведь тогда у вас в голове это будет уложено очень криво и наперекосяк, наподобие той публики, которой впариваете подобную чепуху», - обратился публицист к Собчак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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