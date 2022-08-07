Нумеролог Кузнецов предрек Брежневой беременность и спад в карьере в этом году

Владимир Кузнецов рассказал, что ждет Веру Брежневу в этом году. По зваерению нумеролога, певица, которая влезла в чужую семью, заплатит сполна за свои деяния. Однако, немотря на это, у исполнительницы есть много хороших качеств.

«Человек она сердечный, чувствительный, утонченный. Она способна пропускать через себя боль других. Вера является хорошим другом, надежным коллегой, умеет слушать, дать совет. Любит приключения, не умеет копить деньги и ленится. Светлая и позитивная, обаятельная, нравится окружающим, не склонна к унынию, легкая на подъем. Удачливая, успешная в карьере, лидер, собственник», — сказал нумеролог о Брежневой.

В Сети ходят слухи о разладе в отношениях Веры и супруга. В семье не все гладко, но о разрыве речи не идет, говорит нумеролог.

«У Брежневой несдержанный характер. Впереди у нее год интриг, обманов, предательства. Не исключена беременность. Следующий год у артистки будет непростым, ожидается спад в карьере. Не исключен развод, но, по правде говоря, они с Костей неплохая пара, и если он за нее поборется, все будет хорошо. Пока у них не очень хорошие отношения!» —добавил Владимир.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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