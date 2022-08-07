Галкин разочаровал Пугачеву, поставив лайк под постом Софии Ротару о ситуации на Украине

Украинские информагентства и Телеграм-каналы сообщают о том, что возле Севастополя задымился военный корабль. Официального подтверждения этой
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о слухах про вербовку заключенных колоний в «ЧВК Вагнера» для участия в спецоперации ВС РФ на
Как сообщили представители пресс-службы петербургского МЧС, сегодня утром на территории Петродворцового района Северной столицы сгорел очередной
Сегодня адвокат Юрия Шевчука, обвиняемого по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, выступил в суде города Уфы с заявлением о
На окраинах Бахмута идут бои недалеко от позиционного района развертывания американских РСЗО Himars. Об этом пишут телеграм-каналы, близкие к
Обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Ханна Крамер в материале «Вассалы США и политические [нецензурное выражение]», прокомментировала
Согласно появившемся сегодня данным, за первые семь месяцев текущего года на Биржу труда Ленинградской области обратились двадцать две тысячи
В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле. Из-за отсутсвия жилья украинцы вынуждены жить в палатках и грузовых контейнерах под открытым
«Cпецоперацию Z» по защите Донбасса Россия может завершить использованием тактического ядерного оружия. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила
«Город перемен» обратил внимание наситуацию с так называемым законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в Петербурге. Активисты убеждены — в
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