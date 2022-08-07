Галкин разочаровал Пугачеву, поставив лайк под постом Софии Ротару о ситуации на Украине

Максим Галкин совершил необдуманный поступок, чем разозлил Аллу Пугачеву. Юморист решил поставить лайк под очередным постом Софии Ротару о ситуации на территории Украины.

Не секрет, что между Примадонной и ее коллегой всегда было соперничество. Обе исполнительницы боролись за право первенства в российском шоу-бизнесе. Пугачева и Ротару иногда даже отказывались выступать вместе на одной сцене на сборных концертах.

Также, как заявил публицист Денис Сорокин, еще во времена СССР Примадонну не пускали на Украину из-за того, что бывший руководитель республики являлся преданным поклонником Софии Михайловной.

А сегодня Максим разочаровал свою супругу, поставив лайк под новым постом юбилярши о СВО на Донбассе. Помимо всего прочего, комик всегда весьма активно поддерживает в соцсетях соперницу Аллы Борисовной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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