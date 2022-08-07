Группа «АлоэВера», не поддерживающая спецоперацию на Украине, подпольно выступает в центре Москвы

Группа «АлоэВера», которая не поддерживает спецоперацию РФ на Украине, дает концерт в центре столицы.

Мероприятия проходят подпольно. Для этого музыканты рок-поп коллектива предварительно раздавали приглашения на концерт по засекреченным ссылкам.

Как заявила Вера Мусаелян, солистка коллектива, вчера, 6 августа, выступление пришлось отменить из-за «давления столичных властей». На очередное выступление, которое было запланировано на сегодня, при помощи рассылки владельцам электронных билетов на несостоявшееся в столице мероприятие была предложена альтернатива – «формат SingEasy».

Речь идет о том, что информация о проведении секретного выступления с указанием время и места сообщается в личном письме. Надеясь избежать давления, «АлоэВера» анонсирует «серию мероприятий SingEasy».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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