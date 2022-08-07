Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон

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Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис предрек Украине провал при наступлении на Херсон
Политика
Фото из открытых источников

ВСУ предрекли провал при наступлении на Херсон. Об этом сказал экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По заявлению Дэвиса, проведение успешного наступления на Херсон нынче невозможно. По словам американского военного, для успеха Киеву необходимы целых три чуда.

Главным условием для успешного наступления является отсутствие реакции с российской стороны. Как говорит Дэвис, власти РФ при необходимости задействуют "огромное количество имеющихся ресурсов".

Второе условие - это географию. Украины имела бы шанс на успех тогда, когда территория возле Херсона не охранялась бы ВС РФ. Украинской сторона для атаки Херсона нужно пересечь не менее 30 километров открытой степи, за которой внимательно следят российские военнослужащие и которые будут вести поражени на открытых местностях.

И, напоследок, для успешного наступления ВСУ напрямую влияет количесвто пехоты и артиллерии. Экс-подполковник уверен, что атакующие не смогут взять победу над обороняющимися, если они не имеют превосходства в полевой артиллерии и уступают в авиации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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