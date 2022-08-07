Капитал-шоу «Поле чудес» вместе с Леонидом Якубовичем уйдет с Первого канала

Сегодня, 7 августа, стало известно, что капитал-шоу «Поле чудес» может уйти с Первого канала. Об этом сообщил Сергей Лавров.

Скорее всего, программу заменят на другое шоу. Как отметил продюсер, российская аудитория устала от телеигры и остро нуждается в «молодой крови».

«Посмотрели Леонида Якубовича и достаточно. Уйдет программа в историю, нет ничего страшного. В настоящее время есть немало талантливых ребят».

Кроме «Поля чудес» из прайм-тайма Первого канал может уйти и свадебное ток-шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой.

Для справки: в эфир развлекательная программа выходит с 1990 года. Изначально ведущим шоу был Владислав Листьев, а с 1991 года его заменил Леонид Якубович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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