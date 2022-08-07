«МК»: Эксперты назвали направление главного удара ВСУ в рамках наступления X

В Сети начали обсуждение информации о возможном направлении главного удара ВСУ в рамках так называемого наступления X. Как прогнозируют эксперты, попытка «контрнаступления украинских военных будет в Харькове, а Херсон лишь является прикрытием.

Автор-блогер написал о том, что в районе Шестаково (село в Волчанском районе Харьковской области) ВСУ массово скапливают военную технику.

«Это значит, что Киев, пользуясь отводом глаз, готовит наступление в неожиданном месте. Хотя 100% утверждать нельзя. Однако, по всей видимости, харьковское направление, и без того шумное, станет скоро еще горячее», — заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, подготовка контрнаступления на Херсон, по мнению военных корреспондентов, является попыткой отвлечь внимание ВС РФ от Харькова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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