Участники рок-группы «Би-2» тайно покинули Россию

Стало известно о том, что участники группы «Би-2» тайно уехали из России. Судя по всему, опальные музыканты не справились с давлением, которое на них оказывали в стране.

Артисты предпочли тайно покинуть территорию Россию, где много лет трудились и зарабатывали деньги. О местоположении творческого коллектива в настоящий момент ничего неизвестно.

Отметим, что в творчестве рок-группы наступил кризис. Артистов, которые осудили проведение СВО РФ на Украине и отказались участвовать в концерте в поддержку российского правительства, обвинили в предательстве родины. Именно поэтому «Би-2» решила покинула РФ.

Кстати, артисты планировали ранее выступить с концертами в ряде российских городов. Так, 27 августа должен был состоятся концерт в Самаре, 16 сентября они запланировали выступление в Томске.

Пока никаких официальных заявлений не поступало.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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