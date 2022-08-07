Новые «лазурные» автобусы Смольного калечат петербуржцев

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Новые «лазурные» автобусы Смольного калечат петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото: «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

В воскресенье, 7 августа, в Петербурге произошло очередное ДТП с участием нового «лазурного» автобуса, партию которых Смольный купил в рамках транспортной реформы. В аварии впервые пострадали пятеро человек, хотя прошлые инциденты обходились без жертв. Так, опасения петербуржцев в небезопасности новой техники начали получать подтверждения.

ДТП с участием нового «лазурного» автобуса произошло в воскресенье в Приморском районе. Отмечается, что водитель не справился с управлением и въехал в ограждение. В инциденте пострадали пятеро человек. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Аварии с участием новых автобусов Смольного стали не редкостью, однако в инциденте в Приморском районе впервые пострадали пассажиры. Петербуржцы в социальных сетях уже выражали опасения по поводу новой техники на фоне многочисленных аварий и пожаров, однако в Смольном эту проблему предпочитают не замечать. Сам губернатор Александр Беглов ранее сообщал, что информация о возгораниях на транспорте «преувеличена» и используется журналистами для красивых заголовков, однако регулярно возникающие ЧП показывают иную картину.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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