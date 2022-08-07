Новые «лазурные» автобусы Смольного калечат петербуржцев

Украинские информагентства и Телеграм-каналы сообщают о том, что возле Севастополя задымился военный корабль. Официального подтверждения этой
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин высказался о слухах про вербовку заключенных колоний в «ЧВК Вагнера» для участия в спецоперации ВС РФ на
Как сообщили представители пресс-службы петербургского МЧС, сегодня утром на территории Петродворцового района Северной столицы сгорел очередной
Сегодня адвокат Юрия Шевчука, обвиняемого по статье о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, выступил в суде города Уфы с заявлением о
На окраинах Бахмута идут бои недалеко от позиционного района развертывания американских РСЗО Himars. Об этом пишут телеграм-каналы, близкие к
Обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Ханна Крамер в материале «Вассалы США и политические [нецензурное выражение]», прокомментировала
В Эстонии 2000 украинских беженцев поселили на корабле. Из-за отсутсвия жилья украинцы вынуждены жить в палатках и грузовых контейнерах под открытым
Согласно появившемся сегодня данным, за первые семь месяцев текущего года на Биржу труда Ленинградской области обратились двадцать две тысячи
«Cпецоперацию Z» по защите Донбасса Россия может завершить использованием тактического ядерного оружия. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила
«Город перемен» обратил внимание наситуацию с так называемым законом о «Комплексном развитии территорий» (КРТ) в Петербурге. Активисты убеждены — в
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