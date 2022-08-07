Отар Кушанашвили назвал «ублюдком» сбежавшего из России Александра Ревву

Отар Кушанашвили не сдержался и высказался по поводу сбежавшего из России Александра Ревву. Журналист назвал «ублюдком» известного телеведущего, который прекратил общение с родным отцом из-за спецоперации.

Скандальный колумнист отреагировал на то, что экс-участник Comedy Club много лет не общается с отцом и не приезжает к нему на Донбасс из-за политических разногласий. 62-летний телеведущий на эту тему поразмышлял в своей авторской программе «Каково?!» на YouTube.

«Саша хороший парень, но . Не знаю, они рассорились после спецоперации или по поводу чего-то другого? Но почему разлом произошел между папой и сыном, не знаю, не буду судить. Это их семейное, сакральное», - заявил Кушанашвили.

«Но как так произошло, что из всеобщего любимца он быстро стал тем человеком, которому многие желают сдохнуть», —добавил Отар Шалвович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей