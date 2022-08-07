Певица Лолита Милявская впервые показала молодого «любовника»

Лолита Милявская впервые показала молодого «любовника». Певица в соцсетях опубликовала видео с новым ухажером. Таким образом артистка отреагировала на многочисленные публикации в СМИ о себе. Недавно пресса писала, что Милявская закрутила роман с дизайнером Игорем Гуляевым. Лолита отреагировала на слухи и решила показать поклонника, с которым проводит томные вечера.

«Я изменяю Игорю Гуляеву! На утро жду заголовков, ведь если я появляюсь с молодым мужиком, то это автоматически значит, что мы вместе! Мне очень сильно нравится этот мужик, мы с ним много лет знакомы», — написала звезда эстрады.